هدف ديانج المثير للجدل بين دفاع "زملكاوي" وأخطاء الحكام (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - تب - معتز عمرو:

حالة من الجدل شهدها الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية بسبب هدف المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، الثاني في مرمى فريق بيراميدز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي في الجولة ال16 على ملعب الدفاع الجوي .

وتناقضت الآراء حول شرعية هدف ديانج من عدمها، حيث نفذ لاعبو الأهلي ركنية سريعة في الوقت البدل من الضائع بينما كان المهدي سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، ممسكا بكرة أخرى بين يديه، قبل أن يلقي بها خارج الخطوط حتى اُستكملت الهجمة ثم سجل أليو ديانج في النهاية هدف الفوز.

وعلق الخبير التحكيمي أحمد الشناوي على الهدف مؤكدا صحته فائلا:" هدف الأهلي الثاني صحيح لعدم وجود أي تأثير للكرة الثانية المتواجدة لحظة تنفيذ الركنية".

وأضاف الحكم الدولي السابق:" أيضا القانون يشير إلى انه إذا كان المهدي سليمان احتفظ بالكرة في يده ولم يلقيها ولاعبو الأهلي مرروا الكرة، كانت ستحتسب ركلة جزاء على الحارس".

واستكمالا لوجهة النظر التحكيمية تجاه الهدف، أشار ناصر عباس، الحكم الدولي السابق، أنه لا يوجد نص في قانون الكرة يمنع استمرار اللعب في وجود كرتين في الملعب في ظل عدم تأثير الكرة الثانية علي سير اللعب .

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وأبدى عبد الواحد السيد، حارس الزمالك الأسبق، رأيه في الهدف وما فعله حارس بيراميدز قائلا:" تواجدت كرة ثانية فى الملعب أثناء تنفيذ الأهلى الركنية وهذه مخالفة قانونية، ولو كنت مكان المهدى سليمان حارس بيراميدز لاستمريت ماسكاً للكرة"

بينما تحدث الإعلامي إسلام الشاطر عن الهدف وهل هناك مخالفة من لاعبي الأهلي في تنفيذ الركنية سريعا في ظل وجود كرة أخرى الملعب، حيث قال:" غير مطلوب مني كلاعب أن انتظر مدافعي الفريق المنافس حتى يستعدوا للعب، وما حدث في هدف أوريجي لاعب ليفربول في برشلونة أبرز مثال على ذلك".

وتناول محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، شرعية الهدف من عدمها من زاوية أخرى، حيث أشار أن الحكم احتسب ضربة مرمى ثم تراجع عن قراره سريعا واحتسب ركنية، ليستغل لاعبي الأهلي الموقف في حين أن حارس بيراميدز كان يستعد للعب ضربة المرمى.

وقال رضا عبد العال، نجم الزمالك الأسبق:" هل لو كرة ديانج حدثت لبيراميدز كان سيحتسبها إبراهيم نورالدين، فالهدف غير شرعي، كذلك الزمالك أيضاي يستفيد من الحكام مثل الأهلي، فوادي دجلة له ركلة جزاء أمام الزمالك وكذلك الفريق الأبيض احتسبت له ركلة جزاء خاطئة أمام حرس الحدود"

بينما دافع كريم حسن شحاته المذيع بقناة الزمالك عن شرعية هدف الأهلي وقال:" ما فعله لاعبو الأهلي من تنفيذ الكرة بسرعة شطاره منهم".

وأضاف مقدم برنامج "زملكاوي" :كان يجب على لاعبي بيراميدز أن يوصلوا اللعب،فالحكم هو الذي يقرر يوقف اللعب أم لا".