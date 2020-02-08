"عودة ساسي وغياب شيكا".. كارتيرون يعلن قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن قائمته التي سيخوض بها مباراة الإسماعيلي والمقرر لها يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة التونسي فرجاني ساسي، بينما تم استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر السعيد

وضمت القائمة كلاً من :-

Advertisements

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني- محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفي فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: مصطفي محمد - كاسونجو.