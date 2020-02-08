محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن قائمته التي سيخوض بها مباراة الإسماعيلي والمقرر لها يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.
وشهدت القائمة عودة التونسي فرجاني ساسي، بينما تم استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر السعيد
وضمت القائمة كلاً من :-
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي.
خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني- محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - أحمد عيد.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفي فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي .
خط الهجوم: مصطفي محمد - كاسونجو.
كانت هذه تفاصيل خبر "عودة ساسي وغياب شيكا".. كارتيرون يعلن قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.