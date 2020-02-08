طريق الأهلي.. النجم الساحلي يفسخ عقده بالترضي مع جاريدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن نادي النجم الساحلي، اليوم السبت، فسخ تعاقده مع مديره الفني خوان كارلوس جاريدو بالتراضي. خوان كارلوس جاريدو نجح في قيادة النجم الساحلي لتخطي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتأهل لدور ربع نهائي البطولة ليضرب موعدًا أمام نظيره الوداد المغربي ليلتقي الفائز مع المتأهل من مباراة الأهلي وصنداونز في دور نصف النهائي. Advertisements ولكن يحتل النجم الساحلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 19 نقطة جمعهم من 13 مباراة بفارق 4 نقاط عن الإفريقي صاحب المركز الخامس و5 نقاط عن الملعب التونسي صاحب المركز الرابع. يأتي هذا في الوقت الذي تناولت تقارير صحفية اقتراب حسن شحاته من قيادة النجم الساحلي خلال الفترة المقبلة. وكان فيصل خليفة، رئيس فرع كرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، كشف في تصريحات خاصة لمصراوي مطلع الشهر الجاري، أن التعاقد مع حسن شحاته لا يوجد مانع يعوقه ولكنهم ملتزمون بتعاقدهم مع جاريدو.

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