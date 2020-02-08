مران الأهلي.. غياب ربيعة.. رمضان يواصل التأهيل وانتظام الشناوي ومتولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

خاض لاعبو النادي الأهلي، مران الفريق صباح اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي بنظيره طلائع الجيش بعد غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وشهد مران الفريق مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومحمود متولي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية.

وكان الشناوي قام بأداء تدريبات استشفائية خفيفة بمران الفريق أمس الجمعة، بينما حصل متولي على راحة سلبية، قبل أن يعودوا ويشاركوا بصورة طبيعية في مران الفريق اليوم السبت.

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وشارك حسين الشحات لاعب الفريق في جزء من المران الجماعي الفريق قبل أن يستكمل تدريباته في صالة الجيم بالنادي.

وأدى رامي ربيعة مدافع الفريق تدريبات في صالة الجيم بالنادي، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش.

وواصل رمضان صبحي لاعب الفريق أداء جلسات العلاج الطبيعي تمهيداً لعودته للملاعب مرة أخرى بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به.

ويخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ الاثنين؛ للاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وقاد ديفيد سيزا المدرب العام بالنادي، تدريبات الفريق بسبب تواجد رينيه فايلر المدير الفني للفريق في صالة الجيمانزيوم لمتابعة المصابين وحالة اللاعبين الذي يخوضون تدريبات استشفائية.