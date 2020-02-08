خاص - أول تحرك رسمي من الخطيب بخصوص الجماهير في مباراة صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن رئيس ناديه محمود الخطيب بدأ اتصالاته مع الجهات المعنية بخصوص نقل مباراة فريقه المقبلة أمام صن داونز لاستاد القاهرة بدلًا من استاد السلام.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره صن داونز يوم 28 فبراير المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وأشار مرجان، في تصريحات خاصة لمصراوي:"بعد انتهاء القرعة، بدأ الخطيب في إجراء بعض الاتصالات من أجل أن تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة".

وواصل: "الخطيب يتواصل مع الجهات المعنية بالأمر للحصول على الموافقات اللازمة بشأن إمكانية إقامة المباراة في استاد القاهرة بأكبر عدد ممكن من جماهير النادي".

ويلعب الأهلي مبارياته الأفريقية في ملعب استاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.