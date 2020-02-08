أسوان يواصل إنتصاراته بفوز على الإتحاد السكندري

واصل فريق اسوان نتائجه المميزة بعد أن حقق الفوز على الإتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد حرس الحدود في الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة يرفع أسوان رصيده إلى 18 نقطة في

المركز الحادي عشر، بينما يتجمد رصيد الإتحاد السكندري عند 27 نقطة بالمركز الرابع.

جاءت المباراة سجال بين الفريقين لفترات طويلة، وظهر تماسك فريق أسوان الدفاعي الذي استطاع الصمود أمام هجمات الإتحاد.

وفي وقت صعب بالدقيقة 81 تمكن فادي فريد من خطف هدف الفوز لأسوان، ليمنح زهرة الجنوب ثلاث نقاط غالية، ويواصل سلسلة إنتصاراته بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على حرس الحدود والإسماعيلي.

بينما يستمر الإتحاد السكندري في النتائج المخيبة لجماهيره ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، حيث تعادل في الأسبوعين الماضيين أمام سموحة والإنتاج الحربي.