موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي بطولة كأس مصر، والتي تنطلق في الفترة من 15 حتى 21 من شهر فبراير الجاري. حتى 21 من شهر فبراير الجاري. ومن المُقرر أن يلتقى الإسماعيلي مع بيراميدز يوم الجمعة الموافق 21 فبراير، في تمام الساعة الخامسة مساءًا على ستاد الإسكندرية. فبراير، في تمام الساعة الخامسة مساءًا على ستاد الإسكندرية. وصعد الإسماعيلي لهذا الدور بالفوز على نادي الإعلاميين في دور الـ32 بهدفين نظيفين، بينما تأهل بيراميدز بإكتساحه لنادي النجوم بستة أهداف مقابل هدف.

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