شاهد .. مجدي عبد الغني يلتقط سيلفي بالزي المغربي في الدار البيضاء

التقط مجدي عبد الغني رئيس جمعية المحترفين بمصر، صورة سيلفي بالزي المغربي، الي جوار نجم الكرة المغربية السابق مصطفى الحداوي و الكاميروني جيرميه و بور كالتر السكرتير العام و سان ريمون مسؤول الإتصالات بالقسم الأفريقي و تو لا خينيو رئيس جمعية المحترفين بجنوب أفريقيا و دو مو رو رئيس جمعية كوت دي فوار. كالتر السكرتير العام و سان ريمون مسؤول الإتصالات بالقسم الأفريقي و تو لا خينيو رئيس جمعية المحترفين بجنوب أفريقيا و دو مو رو رئيس جمعية كوت دي فوار. وعقد اليوم اجتماع القسم الأفريقي لجمعية اللاعبين المحترفين في المغرب لمناقشة كيفية تعظيم دور جمعيات اللاعبين المحترفين وتحقيق أكبر دعم لكل اللاعبين الفترة المقبلة.

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