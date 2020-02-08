الفحص المالي لحسابات الكاف يكشف إختفاء 24 مليون دولار دون وجود سبب لإنفاقها

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن الفحص المالي لحسابات الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، أدى لإكتشاف وجود فجوة مالية تقدر بـ 24 مليون دولار. وقال تقرير بموقع " fifacolonialis" أنه تم إجراء عملية فحص مالي من الإتحاد الدولي للوقوف على الوضع المالي للكاف، ومع إنتهاء عمليات الفحص على سجلات الإتحاد الأفريقي تم إكتشاف وجود عملية إختلاس". للوقوف على الوضع المالي للكاف، ومع إنتهاء عمليات الفحص على سجلات الإتحاد الأفريقي تم إكتشاف وجود عملية إختلاس". وتابع التقرير "أن عملية الفحص كشفت عن عدم تواجد حوالي من 24 مليون دولار من حسابات الكاف، دون أي سندات تثبت أين ذهبت تلك المبالغ". مليون دولار من حسابات الكاف، دون أي سندات تثبت أين ذهبت تلك المبالغ". وأشار التقرير أن الفجوة في حسابات الإتحاد الافريقي المالية متمثلة في أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف علي رأسهم رئيس الكاف " أحمد أحمد " و المغربي " فوزي لقجع " و المصري " هاني أبو ريدة ".

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