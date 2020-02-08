محمد صفوت يتأهل لنهائي تشالنجر لانجستون للتنس في أستراليا

تأهل محمد صفوت لاعب وادي دجلة والمصنف رقم 157 عالمياً لرجال التنس إلى الدور نصف النهائي بطولة تشالنجر لانجستون الأسترالية 2020 وهى ضمن سلسلة بطولات التحدى التشالنجر. وتمكن صفوت من الفوز علي البلجيكي كيمر كوبيجانس المصنف 162 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 ، 6-4 ، 6-3) ليتأهل الى نهائي البطولة الدولية . 2-1 (4-6 ، 6-4 ، 6-3) ليتأهل الى نهائي البطولة الدولية . ومن المقرر ان يلتقي محمد صفوت في المباراة النهائية مع الفائز من الأسترالي اليكس بولت المصنف الثاني بالبطولة أو الألماني دانيال التمير أو الألماني دانيال التمير وبعد هذا هو النهائي الرابع لمحمد صفوت في بطولات التشالنجر. يذكر أن محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى لمحترفى التنس، الذى صدر الأثنين الماضي عن الاتحاد الدوليى ليحتل المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتي ودعها من الدور الأول.

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