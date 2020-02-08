النجم الساحلي يفسخ تعاقده مع جاريدو

فسخ نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت، عقده مع الإسباني خاون كارلوس جاريدو، ليرحل عن منصبه كمدير فني للفريق.

أعلن النجم الساحلي عن فسخ عقده مع جاريدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا "فك الارتباط بالتراضي مع خوان كارلوس

جاريدو.. لن يقود الفريق في مباراة اليوم".

يأتي ذلك على خلفية النتائج السلبية للفريق التونسي ببطولة الدوري، حيث يحتل النجم المركز السادس بـ 19 نقطة.

حيث فشل جاريدو في قيادة النجم للانتصار في الدوري

Advertisements

في 5 مباريات، حيث كان أخر فوز للفريق أمام حمام الأنف في ديسمبر الماضي.

كان النجم الساحلي تأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تصدر المجموعة الثانية، متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثاني.

ليحتاج الفريق إلى سرعة التعاقد مع مدير فني جديد قبل مواجهة الوداد المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقررة نهاية فبراير الجاري.