انتهت، مساء أمس الجمعة، منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى".
نجح نادي الهلال في الاستمرار بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٣٨، بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٣٥ نقطة.
على مستوى صراع الهدافين فإن النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 هدفا، كان آخرها الهدف الذي سجله في مباراة الهلال أمام الرائد والتي انتهت بفوز الزعيم 3-1.
نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد انتهاء الجولةالسابعة عشرة:
بافيتيمبي جوميز - الهلال - 14 هدفا
عبد الرزاق حمد الله - النصر - 13 هدفا
عمر السومة - الأهلي - 11 هدفا
كارلوس إدواردو - الهلال - 10 أهداف
يوسف نياكات - الوحدة - 9 أهداف
روماريو ريكاردو دا سيلفا - الاتحاد - 8 أهداف
دجانيني تافاريس - الأهلي - 8 أهداف
كاروليس اندريا ماستينور - العدالة - 8 أهداف
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