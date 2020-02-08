انتهت مساء امس الجمعة منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى". ونجح نادي الهلال في الاستمرار بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٣٨، بفارق ثلاثة نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٣٥ نقطة. المركز الثانى برصيد ٣٥ نقطة. و يأتى فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي نادى أهلى جدة برصيد ٣٣ نقطة. و نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة السابعة عشرة : عشرة : 1. الهلال 38 نقطة. 2. النصر 35 نقطة. 3. الأهلي 33 نقطة. 4. الوحدة 30 نقطة. 5. التعاون 27 نقطة. 6. الفيصلي 27 نقطة. Advertisements 7. الرائد 27 نقطة. 8. الشباب 25 نقطة. 9. أبها 23 نقطة. 10. الفيحاء 21 نقطة. 11. الاتفاق 20 نقطة. 12. الاتحاد 19 نقطة. 13. الحزم 19 نقطة. 14. العدالة 12 نقطة. 15. الفتح 11 نقطة. 16. ضمك 11 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة السابعة عشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.