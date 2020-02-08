الخليفي يُخبر مُمثلي مبابي برفض عرض ريال مدريد

وقفت إدارة نادي باريس سان جيرمان عائقًا أمام إمكانية، رحيل مهاجم الفريق “كيليان مبابي”، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وارتبط صاحب الـ21 عامًا بالانتقال من حديقة الأمراء، بحلول شهر يونيو المقبل، من أجل تحقيق حلمه بتمثيل فريق ريال مدريد الإسباني، أحد أهم الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

وأكدت صحيفة “ماركا” أن مساعي الإدارة الملكية، قوبلت بإغلاق تمام للباب من قبل ملك البي أس جي “ناصر الخليفي”، الذي هاتف ممثلي مبابي، وأخبرهم برفض كافة العروض المقدمة لجوهرة فرنسا في صيف 2020.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن رئيس اللوس ميرنجيز “فلورنتينو بيريز” كان يستعد لتقديم عرضًا بقيمة 200 مليون يورو، إلى عملاق عاصمة الأنوار، من أجل التعاقد مع مبابي عقب انتهاء الموسم.

وتسعى إدارة بطل فرنسا في السنوات الست الأخيرة لتجديد عقد مبابي، إلا أن اللاعب يضع شروطاً تعجيزية من أجل الموافقة على توقيع عقد جديد.