بث مباشر | مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة باير ليفركوزن لفريق بوروسيا دورتموند في أهم مباريات اليوم السبت 8-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الألماني، بإدارة من الحكم الألماني “ماركوس شميت”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 5 بتعليق التونسي “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “باي ارينا ” بمدينة ليفركوزن.

يستقبل باير ليفركوزن فريق “بوروسيا دورتموند” في قمة الجولة 21 من مسابقة الدوري الألماني، ويدخل الفريق المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الـ37، والاقتراب اكثر من المراكز المؤهلة إلى بطولة “دوري ابطال اوروبا“.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الخامس برصيد 34 نقطة، ويبعُد عنه فريق “بوروسيا دورتموند” صاحب المركز الثالث، و”بوروسيا مونشنجلادباخ” صاحب المركز الرابع بـ5 نقاط، حيث يتساوى الفريقين في مجموع النقاط برصيد 39 نقطة لكل منهما.

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على الجانب الآخر يدخل فريق بوروسيا دورتموند المباراة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط ومواصلة الزحف نحو الصدارة التي يحتلها فريق “بايرن ميونيخ” بفارق 3 نقاط.

ويسعى ابناء المدرب “لوسيان فافر” إلى مصالحة جماهيرهم الغاضبة بسبب الخروج المُذل من دور الستة عشر من كأس ألمانيا بعد خسارتهم من فريق “فيردر بريمن” بنتيجة (3-2).

وسيغيب “ماركو رويس” كابتن الفريق عن مواجهة الليلة بسبب تعرضه لإصابة عضلية في اخر مباراة للفريق امام بريمن، ويبدو انه سيغيب لنحو 4 أسابيع، وبالتالي غيابه عن المواجهة الهامة ضد “باريس سان جيرمان” في بطولة دوري ابطال اوروبا.

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