برشلونة يخشى من خطف ريال مدريد لأداما تراوري

بدأت إدارة نادي برشلونة في أخذ حذرها من محاولات إدارة الغريم التقليدي ريال مدريد، لخطف جناح وولفرهامبتون “أداما تراوري” خلال صيف 2020.

وادعت صحيفة “ديلي ميل” أن الفريق الكتلوني يرغب في إعادة خريج أكاديميته، مرة أخرى إلى الكامب نو، بعد تألقه حاليًا بقميص ذئاب المولينو.

ويعتبر صاحب الـ24 عامًا أحد أكثر اللاعبين المطلوبين على مستوى البريميرليج، للدرجة التي دفعت إدارة الوولفز لتحديد سعره بقيمة 150 مليون جنيه استرليني.

ومن جانبه، رحب أداما تراوري بخطوة اللعب لنادي ريال مدريد بعدما صرح في وقت سابق قائلاً “خرجت من برشلونة بسبب وجود مشاكل، وليس لدي أي مانع للعب في ريال مدريد، في حالة أتيحت لي الفرصة، كما لا توجد لدي أي ضغون للعودة إلى برشلونة”.

يذكر أن أداما تراوري سجل بقميص وولفرهامتون هذا الموسم خمسة أهداف من 35 مباراة، وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه.