???? مواعيد مباريات اليوم السبت 8-2-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? الموعد ⏰ + القناة الناقلة ???? البطولة ???? إيفرتون – كريستال بالاس الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية قناة بي إن سبورتس 2 الدوري الانجليزي – الجولة 26 برايتون – واتفورد الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش قناة بي إن سبورتس 2 الدوري الانجليزي – الجولة 26 خيتافي – فالنسيا 15:00 جرينيتش قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني – الجولة 23 بلد الوليد – فياريال 17:30 جرينيتش قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني – الجولة 23 أتلتيكو مدريد – غرناطة 20:00 جرينيتش قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني – الجولة 23 فيورنتينا – أتالانتا 14:00 جرينيتش قناة بي إن سبورتس 4 + قناة آرينا سبورت 1 الصربية الدوري الايطالي – الجولة 23 تورينو – سامبدوريا 17:00 جرينيتش قناة بي إن سبورتس 4 + آرينا سبورت 1 الصربية الدوري الايطالي – الجولة 23 هيلاس فيرونا – يوفنتوس 19:45 جرينيتش قناة بي إن سبورتس 4 + تي في 2 سبورت دان الدوري الايطالي – الجولة 23 فرايبورج – هوفنهايم 14:30 جرينيتش قناة بي إن سبورتس 5 + قناة سكاي سبورت بوندسليجا 5 الدوري الألماني – الجولة 21 باير ليفركوزن – بوروسيا دورتموند 17:30 جرينيتش قناة بي إن سبورتس 5 + سبورت 2 المجرية. الدوري الألماني – الجولة 21 مارسيليا – تولوز 16:30 جرينيتش قناة بي إن سبورتس 5 + قناة كانال بلوس الفرنسية الدوري الفرنسي – الجولة 24 أميان – موناكو 19:00 جرينيتش قناة بي إن سبورتس 6 + قناة رينج + قناة آرينا سبورت 4 الصربية الدوري الفرنسي – الجولة 24 بورتو – بنفيكا 20:30 جرينيتش قناة سبورت تي في 1 البرتغالية + قناة سبورت كلوب الصربية + قناة سبورت 2 المجرية الدوري البرتغالي الممتاز – الجولة 20 Advertisements النجم الساحلي – هلال الشابة 13:00 جرينيتش القناة الوطنية التونسية الأولى الدوري التونسي للمحترفين – الجولة 14 نادي حمام الأنف – النادي البنزرتي 13:00 جرينيتش القناة الوطنية التونسية الأولى الدوري التونسي للمحترفين – الجولة 14 شباب أهلي برج بوعريريج – اتحاد بلعباس 14:00 جرينيتش الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة 17 نصر حسين داي – جمعية أولمبي الشلف 14:00 جرينيتش الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة 17 اتحاد العاصمة – النادي القسنطيني 15:00 جرينيتش الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة 17 اتحاد بسكرة – شبيبة القبائل 15:00 جرينيتش الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة 17 مولودية وهران – وفاق سطيف 16:45 جرينيتش الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة 17 السالمية – النصر 16:10 جرينيتش الدوري الكويتي الممتاز – الجولة 13 الاتحاد السكندري – أسوان 12:00 جرينيتش قناة أون سبورت الدوري المصري الممتاز – الجولة 17 ، مؤجلة من 22 يناير 2020 مصر المقاصة – الإنتاج الحربي 17:30 جرينيتش قناة أون سبورت الدوري المصري الممتاز – الجولة 17 ، مؤجلة من 23 يناير 2020 الوداد الفاسي – المغرب الفاسي 14:00 جرينيتش القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي الدرجة الثانية – الجولة 18 العربي – الخور 13:30 جرينيتش قناة الكأس الأولى وبي إن سبورتس المجانية كأس أمير قطر – دور ال16 الغرافة – المرخية 16:00 جرينيتش قناة الكأس الأولى كأس أمير قطر – دور ال16 ماميلودي صنداونز – سوبر سبورت يونايتد 18:15 جرينيتش كأس جنوب أفريقيا – دور ال16 الأول بوكا جونيورز – أتلتيكو توكومان 00:45 جرينيتش، صباح الأحد الدوري الأرجنتيني الممتاز – الجولة 19 كروز آزول – باتشوكا 23:00 جرينيتش الدوري المكسيكي كلاوسورا – الجولة 5

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