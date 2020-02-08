اونلاين | « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة بث مباشر YALLA Atletico كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش اتليتكو مدريد live

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يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره غرناطة على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، فى اللقاء الذى يجمعهما ضمن منافسات الجولة الــ 23 من عمر الدوري الإسباني.

يعيش أتلتيكو مدريد فترة صعبة في الوقت الحالي ويدخل هذا اللقاء باحثًا عن الفوز ولا شيء غيره، من أجل تحسين مركزه في المسابقة، حيث يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.

في المقابل، يتواجد غرناطة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة، في حال نجاحه في اقتناص نقاط المباراة الثلاثة فسوف يتقدم عدد من المركز في جدول الترتيب، وكان لقاء الفريقين في الدور الأول انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة اتليتكو مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني