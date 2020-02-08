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اونلاين | «شووت» EVERTON مشاهدة مباراة ايفرتون وكريستال بالاس يلا شوت بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش ايفرتون Bein sport

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مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 

يستعد فريق إيفرتون لاستضافة نظيره، كريستال بالاس، مساء السبت، الموافق 8 فبراير، في افتتاح منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020.

وتقام المباراة علي ملعب جوديسون بارك في الثانية والنصف عصراً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت .

مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 

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مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 

مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 

مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي 

والتقي الفريقان في أغسطس الماضي في لقاء الدور الأول، وانتهت بالتعادل السلبي.

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