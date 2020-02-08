اونلاين | «يلا شوت» Everton مشاهدة مباراة ايفرتون وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ايفرتون اليوم live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت» Everton مشاهدة مباراة ايفرتون وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ايفرتون اليوم live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

يستعد فريق إيفرتون لاستضافة نظيره، كريستال بالاس، مساء السبت، الموافق 8 فبراير، في افتتاح منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020.

وتقام المباراة علي ملعب جوديسون بارك في الثانية والنصف عصراً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

Advertisements

مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

والتقي الفريقان في أغسطس الماضي في لقاء الدور الأول، وانتهت بالتعادل السلبي.

يدخل الفريقان اللقاء بحثا عن الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم بجدول الترتيب، إذ يمتلك إيفرتون 33 نقطة تضعه في المركز التاسع، جمعها من 9 انتصارات و6 تعادلات و10 هزائم، فيما يمتلك كريستال بالاس 30 نقطة من 7 انتصارات و9 تعادلات و9 هزائم ويتواجد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البريميرليج.

في صراع الهروب من الهبوط، يحل فريق واتفورد ضيفاً علي نظيره، برايتون، مساء السبت، الموافق 8 فبراير الجارى، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020.

تقام المباراة علي ملعب أميكس فالمر، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.