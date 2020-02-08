اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة سموحة واف سي مصر بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط سموحة II7SRY جول PLUS NOW

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يدخل نادي مصر اللقاء على أرضية ملعبه بإستاد الكلية الحربية بمستويات مُدمّرة بسبب سوء نتائج الفريق في الجولات الأخيرة و انتهت المباريات الخمس الأخيرة لنادي مصر بالخسارة أمام الأهلي و المقاولين و إنبي وبيراميدز و آخرها طلائع الجيش الذي اكتسح مُتذيل الترتيب برباعية نظيفة، و يحتل نادي مصر المركز الأخير في قاع ترتيب الجدول برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباريتين و التعادل في 5 لقاءات فيما خسر تسع لقاءات, و سجل لاعبي مصر 16 هدف و دخل مرماهم 26 هدف

مباراة نادي مصر وسموحة اليوم

على الجانب الآخر يسعى حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري للفوز و استغلال ضعف المنافس لإعادة الثقة للفريق أو العودة لطريق الانتصارات بعد غياب دام لأكثر من ست جولات آخرهم خسارتين و ثلاثة تعادلات, و آخر فوز حققه سموحة كان أمام الجونة في الجولة العاشرة بهدفين مقابل هدف.

و يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 22 نقطة من 16 مباراة فاز في 4 و تعادل في 9 و خسر 3 لقاءات.

موعد مباراة نادي مصر وسموحة

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

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4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

بطاقة المباراة

البطولة: الدوري المصري

الجولة: الأسبوع الـ 17

القنوات الناقلة: أون سبورت

الملعب: ستاد الكلية الحربية

المعلق : أيمن الكاشف