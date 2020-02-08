رياضة | رؤوف خليف لـ"الخليج 365 الرياضي": صعود الأهلي من القاهرة.. والزمالك والترجي مباراة متكافئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رؤوف خليف لـ"الخليج 365 الرياضي": صعود الأهلي من القاهرة.. والزمالك والترجي مباراة متكافئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رؤوف خليف المعلق التونسي الشهير عن وجهات نظره لمباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتى آسفرت عن مواجهات قوية ستقام نهاية الشهر الجاري.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية للنادى الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بينما سيواحه الزمالك نظيره الترجي التونسي وسيواجه الوداد البيضاوي المغربي نظيره النجم الساحلى التونسي ومازيمبي الكونغولي سيواجه الرجاء المغربي.

وقال خليف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :" مواجهات دور ال 8 من البطولة الإفريقية هذا العام جميعها نهائي مبك فكل المباريات صعبة ومن المستحيل التكهن بنتيجتها فهذا العام كل الفرق جيدة وتستطيع المنافسة على اللقب".

وعن مواجهة الأهلى أمام صن داونز قال :" مواجهة بالطبع صعبة وحديدية بين الفريقين، وإذا كان النادي الأهلي يريد الصعود لدور نصف النهائي عليه حسم اللقاء من مباراة الذهاب في القاهرة لأن الفريق الجنوب إفريقي منظم جدا ".

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وأضاف :" الأهلي ليس فى أفضل حالاته وما عليه الآن إلا رفع تحدياته إلي أعلىى مستوى".

بينما عن مواجهة الزمالك والترجي، قال:" مواجهة متكافئة للغاية بين الفريقين وستكون مباراة مليئة بالندية واستحالة التكهن بالمتأهل ".

وعن المواجهات الأخري قال :" مواحهة النجم الساحلى أمام الوداد هو لقاء تكسير عظام بينما مواجهة مازيمبي والرجاء غامضة ".