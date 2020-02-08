رياضة | أمير وجيه : الاسكواش أصبح متاح لكل فئات الشعب تحت رعاية الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير وجيه : الاسكواش أصبح متاح لكل فئات الشعب تحت رعاية الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير وجيه المشرف على المشروع القومي للاسكواش والتي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة أن الاسكواش أصبح متاح لكل فئات الشعب وانه لم يعد مقتصرا علي فئة معينة مؤكدا ان المشروع القومي والذي يأتي في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير بشكل فاق كل التوقعات بعد الإقبال الكبير والغير مسبوق من كافه اطياف الشعب علي الالتحاق بهذه اللعبه والتي تتسيدها مصر علي مستوي العالم موضحا ان القائمين علي رعاية المشروع ويأتي في مقدمتهم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس اداره البنك الأهلي والأستاذ يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الأهلي. الراعي الرئيس لهذا المشروع يقومون بتسهيل كل الأمور وازاله الصعائب عن أولياء الأمور

وأضاف ان عدد الطلبات بتسجيل أنفسهم خلال اختبارات اليوم والتي أقيمت ببورسعيد وصل ٢٥٥ لاعبا ولاعبه وانه منتظر زيادة العدد في اليوم الأخير من الاختيارات غدًا وقال ان ادارةً المشروع تضع في اعتبارها توسعات كبيرة بعدما لقت الفكرة نجاحا واقبالا كبيرة بفتح باب الاختيارات لمواليد اكتر من ٢٠٠٩ وحتي ٢٠٠١٣

واضاف المدير الفني لمنتخب مصر الحائز علي بطولة كاس العالم الاخيرة أن هناك خطة طويلة الأجل بامداد الكشف عن المواهب والتنقيب عنها في كافه أنحاء الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة تخفيف تكاليف اللعبة حتي يكون هناك تكافؤ فرص امام الجميع لممارسة اللعبة وتوقع اسطورة الاسكواش ان يأتي ثمار هذا المشروع في اسرع وقت وتكوين قاعدة اختيارات من المواهب للمنتخبات الوطنية