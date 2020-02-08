رياضة | زيدان: 21 مباراة بلا هزيمة ونحتاج للتحليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: 21 مباراة بلا هزيمة ونحتاج للتحليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن صعوبة مباراة فريق اوساسونا خاصة بعد الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "لعبنا 21 مباراة بدون هزيمة وعلينا العودة لذلك الطريق أن نمنح 100% على الملعب وأن نحافظ على تفاؤلنا في المباريات القادمة".

وواصل زيدان: "سنحلل كل شيء ومن الجيد أننا سنلعب غدا، ولن نقوم بمسح كل الإيجابيات التي حققناها من أجل مباراة واحدة فقط".

يذكر أن فريق ريال مدريد قد ودع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الربع نهائي على يد فريق ريال سوسيداد بعد الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو.