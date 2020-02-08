رياضة | استبعاد "إيجالو" من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد "إيجالو" من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أولى جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد استبعاد الوافد الجديد النيجيري أوديون إيجالو من القائمة المسافرة إلى إسبانيا لخوض المعسكر التدريبي ر خلال العطلة الشتوية الحالية للدوري الإنجليزى بسبب فيروس كورونا.

أكد سولسكاير لصحيفة "ميرور" الإنجليزية أن أوديون إيجالو سيبقى فى مانشستر لأنه وصل من الصين خلال الأسبوعين الماضيين مع تزايد حدة الأوضاع عن فيروس كورونا.

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وأضاف سولسكاير: "كان من الأفضل أن يأتي مع اللاعبين لكى يتعرف عليهم لكن خطر التشديد المحتمل في عودته إلى البلاد فلا نريد أن نتحمل ذلك".

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم النيجيرى أوديون إيجالو قادمًا من فريق شنجهاى شينوا الصينى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى 2019-2020.