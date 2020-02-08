رياضة | برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفسر مسئولو فريق برشلونة الإسباني عن إمكانية التعاقد مع أندريس إنييستا لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب السبورت، إلى إن برشلونة كان يرغب في استعارة إنيستا خلال الفترة الشتوية لما تبقى من الموسم، ولكن الفريق الياباني رفض مناقشة الموضوع.

وكانت عملية استعارة انيستا من فيسيل كوبي معقدة جداً، لأن اللاعب الإسباني قطعة اساسية في الفريق، بالإضافة إلى أنه ما زال لديه سنتين في عقده، ومشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا تجعل هذة الصفقة مستحيلة.

ويحتاج فريق برشلونة للتعاقد مع لاعب في الخط الأمامي بعد إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي حتى نهاية الموسم.