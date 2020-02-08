رياضة | زيدان عن واقعة نجم ريال مدريد: "لم أجد فيها قلة احترام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان عن واقعة نجم ريال مدريد: "لم أجد فيها قلة احترام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن مصير اللاعب الويلزي جاريث بيل جناح الفريق في الفترة المقبلة وذلك بعد الخسارة من فريق ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا.

واستُبدل جاريث بيل في مباراة ريال سوسيداد، ولكنه قد غادر إلى غرف خلع الملابس مباشرة بعد هذا التغيير من قبل زيدان.

وقال زيدان في تصريحات صحفية : "لا أعتقد أن خروج بيل من البرنابيو (قبل نهاية اللقاء) قلة احترام، ولا زال جاريث يحظى بدعمي وسأعتمد عليه".

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وأضاف : "‏لا يوجد أي مشاكل مع جاريث، لكنني أملك 25 لاعبا وأنا من يختار اللاعبين وأستدعيهم للقائمة".

وتابع : "ليست هناك مشكلة لو أراد بيل البقاء هنا حتى 2022، ولديه عقدٌ يربطه بالنادي ويبدو أنه سيبقى هنا".