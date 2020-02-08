رياضة | 3 أسباب منعت برشلونة من استعادة نجمه السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أسباب منعت برشلونة من استعادة نجمه السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة أرادت إعادة إييستا نجم فيسيل كوبي الياباني في فترة الانتقالات الشتوية الفائتة.

وذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو استفسرت عن إمكانية استعارة إنييستا في الفترة الشتوية حتى نهاية الموسم الجاري، لكن هذا لم يحدث.

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وتابعت: "عملية استعارة انييستا من فيسيل كوبي كانت معقدة جداً لأن انيستا قطعة أساسية في الفريق بالإضافة أنه ما زال لديه سنتين في عقده ، والفريق الياباني يحتاجه بشدة بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا".

وفشل برشلونة في التعاقد مع أي صفقة قوية في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتبدأ العديد من الانتقادات تجاه الإدارة.