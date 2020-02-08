رياضة | أحمد الشيخ يستفسر من "فايلر" عن أسباب الاستبعاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يستفسر من "فايلر" عن أسباب الاستبعاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد الشيخ نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال تدريبات الفريق الجماعية والمقامة حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

وأكد مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن أحمد الشيخ لاعب الوسط، طلب عقد جلسة مع فايلر للاستفسار عن أسباب ابتعاده عن التشكيل الأساسي.

وأضاف المصدر: "الشيخ طالب بمعرفة أسباب الاستبعاد رغم مشاركته أساسيًا مع بداية الموسم، وإن كان هناك أي تقصير لإعادة تأهيل نفسه".

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 39 نقطة ، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.