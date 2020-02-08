رياضة | عاجل.. قائمة الزمالك ضد الإسماعيلي.. استبعاد شيكابالا وجنش و5 نجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة الزمالك ضد الإسماعيلي.. استبعاد شيكابالا وجنش و5 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز. قائمة الزمالك ضد الإسماعيلي حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد - محمد صبحي Advertisements خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني- محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو وخرج من قائمة الزمالك ضد الإسماعيلي محمود الونش للإيقاف ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعمر السعيد ومحمد عنتر.

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