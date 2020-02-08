رياضة | اعتماد لائحة النظام الأساسى لاتحاد الجودو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتماد لائحة النظام الأساسى لاتحاد الجودو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة اتحاد الجودو والايكيدو والسومو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى الجمعية العمومية غير العادية بالقاعة الرئيسية باللجنة الاوليمبية ، والتى حضرها 30 عضوا من أصل 37 عضوا لهم حق الحضور والذين أرسلوا تفويضات للجنة الاوليمبية لحضور الجمعية ، وقبل بدء فاعليات الجمعية ، تم تكريم منتخبى 15 و 17 عاما الفائزين بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالكويت مؤخرا ، قبل مناقشة الجمعية التعديلات التى أدخلت على اللائحة .

قال مطيع أن منتخبى 15 و17 عاما الفائزين بالمركز الأول فى البطولة العربية بالكويت ، رغم صعوبتها ، بوجود لاعبين مجنسين فى بعض المنتخبات العربية الا انه استطاع الفوز باللقب ، وهو نواة للمنتخب الأول الذى سوف يتم اعداده لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 33 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس .

أضاف أن التعديلات التى أدخلت على اللائحة تتفق مع الميثاق الأوليمبى ، والدستور وقانون الرياضة ، وقد وافق الأعضاء بالإجماع على لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، وبلغ عدد الموافقين 30 عضوا من 30 حضروا الاجتماع فى سابقة لم تحدث داخل أروقة اتحاد الجودو من قبل ، وحرص الأعضاء على التقاط صورة جماعية مع مجلس إدارة الاتحاد .