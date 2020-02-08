رياضة | انتهت الأزمة.. زيدان يحسم الجدل بشأن جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهت الأزمة.. زيدان يحسم الجدل بشأن جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مصير نجم الفريق جاريث بيل خلال الفترة المقبلة.

وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: "الانتقادات الموجهة لمارسيلو؟ إنها تؤلمني لأنني أعلم أن اللاعبين بذلوا كل ما بوسعهم على أرض الملعب. كما أن اللاعبون يتأثرون بها كذلك".

وعن مواجهة غدا تابع زيزو: "مباراة الغد ستكون مباراة معقدة، في ملعب معقد، لكننا جاهزون".

وأضاف: "لسنا سعداء بما حدث في مباراة الكأس، لكننا نريد العودة غدا والقيام بما كنا نقوم به".

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وتحدث زيدان عن أزمة الويلزي جاريث بيل قائلا: "لا أعتقد أن خروج بيل من البرنابيو (قبل نهاية اللقاء) قلة احترام، لا زال جاريث يحظى بدعمي وسأعتمد عليه".

وواصل: "ليست هناك مشكلة لو أراد بيل البقاء هنا حتى 2022، لديه عقدٌ يربطه بالنادي ويبدو أنه سيبقى هنا".

واختتم: "غياب بيل عن القائمة مؤخرا؟ لقد كان جاهزا ومتاحا، لكنني اخترت لاعبين آخرين".