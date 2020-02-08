رياضة | عاجل... إقالة جاريدو من تدريب النجم وترشيح "المعلم" لخلافته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... إقالة جاريدو من تدريب النجم وترشيح "المعلم" لخلافته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة نادي النجم الساحلي فسخ عقد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق رسميًا اليوم السبت بالتراضي وذلك رغم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية تونسية مفاوضات بين إدارة النجم الساحلي التونسي مع المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لقيادة الفريق لخلافة ني كارلوس جاريدو، بسبب تراجع النتائج في الدوري التونسي.

ويكمن سر رحيل جاريدو هو الهجوم الشديد على مجلس الإدارة تضامنًا مع لاعبيه لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.