رياضة | زيدان يدافع عن مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يدافع عن مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على الانتقادات التي تلقاها مارسيلو الظهير الأيسر للفريق بعد الخسارة الأخيرة من فريق ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

وخسر ريال مدريد في مباراته الماضية من فريق ريال سوسيداد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار منافسات دور الربع نهائي من كأس ملك إسبانيا.

وقال زيدان في تصريحات صحفية: "الانتقادات الموجهة لمارسيلو تؤلمني لأنني أعلم أن اللاعبين بذلوا كل ما بوسعهم على أرض الملعب كما أن اللاعبين يتأثرون بها كذلك".

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وأضاف : "لسنا سعداء بما حدث في مباراة الكأس، لكننا نريد العودة غدا والقيام بما كنا نقوم به، ‏ومباراة الغد ستكون مباراة معقدة في ملعب معقد، ولكننا جاهزون".

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على فريق أوساسونا مساء غد الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.