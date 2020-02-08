رياضة | خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض المعلق الشهير ميمي الشربيني نجم النادي الأهلي السابق للإصابة بمرض الزهايمر وتدهورت حالته الصحية بشدة في الأيام الأخيرة.

ويمر الشربيني بصروف صحية قاسية للغاية لأنه تعرض لعملية سرقة أمواله طوال السنة الماضية حيث يضع الشربيني 9 ملايين جنيه بأحد البنوك ويحصل على فوائد هذا المبلغ للصرف منها على نفسه لكن الأسرة اكتشفت أن باقي الفوائد يتم الاستيلاء عليها من قبل شخصين يساعدانه في صرف الفوائد ونفقات المنزل حيث يصرفان مبالغ بسيطة عليه ويستوليان على الباقي.

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واكتشفت شقيقة الشربيني وأحد أصدقائه ما يتعرض له نجم الأهلي السابق بأن الشخصين الذين يعملان معه يتحصلان على مبلغ يتجاوز المليون جنيه في آخر سنتين من أموال الشربيني دون علمه.

وترددت أنباء قوية أن شقيقته قامت بالحجر عليه بعد الحالة الصحية التي وصلت لها حتي تتمكن من الصرف من أمواله.