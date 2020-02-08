رياضة | الترام السكندري يضم محمد فايز من ميجا سبورت (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترام السكندري يضم محمد فايز من ميجا سبورت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع محمد فايز لاعب نادي ميجا سبورت، عقود انتقاله إلى نادي الترام في إطار الإعارة للنادي السكندري.

بدأ اللاعب محمد فايز الذي يلعب خط وسط مساك مشواره الكروي مع نادي الاتحاد السكندري والاوليمبى المصري والنادي الاهلي وحاليا في نادي ميجا سبورت بالدقهلية ومعار لنادى الترام السكندري.

ومن أبرز المدربين الذين لعب معهم إبراهيم الاسناوي في الاتحاد وكابتن عصام ابو ضيف في الاوليمبى وكابتن مدحت طه اسماعيل وكابتن عادل عبدالرحمن في النادي الاهلي وكابتن سامح العدروسي في ميجا سبورت وكابتن سامي برعاص في الترام.