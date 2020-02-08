رياضة | حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يغادر تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخرج الشحات من المران الجماعي وتدريبات الكرة بعد بداية المران بنحو نصف ساعة وخاض تدريبات علاجية وتأهيل داخل صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في 13 مباراة متتالية.

