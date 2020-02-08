رياضة | برنامج علاج رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج علاج رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي داخل صالة الجيمانزيوم على هامش مران الفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخاض رمضان تدريبات بدنية وتأهيل منفرد داخل صالة الجيمانزيوم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويخوض لاعب الأهلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الأصابة حيث يخضع لفحص طبي عقب مواجهة طلائع الجيش المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في 13 مباراة متتالية.

