رياضة | "الطائرة" في مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطائرة" في مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات كرة طائرة بالقدم في بداية المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

كما خاض لاعبو الفريق الأحمر تدريبات خفيفة بالكرة قبل انطلاق المران الجماعي .

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في 13 مباراة متتالية.