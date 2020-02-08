رياضة | محمود متولي يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود متولي يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التش بمقر الجزيرة.

وكان متولي قد تغيب عن مران الأهلي أمس الجمعة بعدما حصل على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وشارك متولي في مباراة الأهلي الماضية أمام بيراميدز والتي حسمها الفريق الأحمر لصالح بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في 13 مباراة متتالية.