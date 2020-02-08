رياضة | عودة ثنائي الأهلي إلى التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة ثنائي الأهلي إلى التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الثنائي محمد الشناوي وأيمن أشرف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم السبت والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الثنائي قد تغيبا عن المران الجماعي أمس الجمعة حيث اكتفى الشناوي بخوض تدريبات خفيفة في الجيم قبل أن يقوم بالجري حول الملعب، فيما خاض أشرف تدريبات بدنية في الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز في 13 مباراة متتالية.