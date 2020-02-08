رياضة | عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

ووجه عبد الحفيظ تحذيرًا شديدًا إلى السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق من التأخر في العودة للقاهرة عقب إنتهاء إجازته، التي حصل عليها لتجديد جواز سفره.

وحصل بادجي على إجازة من أجل العودة إلى بلاده لتجديد جواز سفره، حتى يتمكن من السفر مع بعثة الفريق، إلى الإمارات لمواجهة الزمالك، بكأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يعود اللاعب في الساعات الأولى من صباح الغد الأحد، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية، وإن كان قريبًا من الخروج عن القائمة التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش، بالدوري العام.

وكان بادجي، شارك في فوز فريقه على بيراميدز سبورت، بهدفين مقابل هدف وحيد، أحرز خلالها هدف وصنع آخر، بالجولة السادسة عشر من الدوري.

ويستضيف الأهلي طلائع الجيش، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.