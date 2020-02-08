رياضة | كارتيرون يعالج أخطاء محمد عنتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعالج أخطاء محمد عنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على محمد عنتر لاعب الوسط بضرورة التركيز على اللعب الجماعي وتجنب الفردية خلال المباريات المقبلة له مع الفريق.



وطلب كارتيرون من عنتر في جلسة بينهما بضرورة توظيف مهارته لصالح الفريق وأن يكون تركيزه في المقام الأول على الجانب الجماعي والتعاون مع زملائه بما يصب في مصلحة الفريق.



ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري.



وبدأ عنتر في التواجد والمشاركة مع الزمالك في مباراتي أول أغسطس الأنجولي بدوري أبطال افريقيا إلى جانب حرس الحدود ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز ابزمالك بهدفين دون رد.