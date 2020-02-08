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غياب ثلاثي ناري عن السد في دوري أيطال أسيا

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إسراء محمد 0 تبليغ

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السبت 8 فبراير 2020

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد إلي استهلال مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أسيا أمام النصر السعودي.

وسوف يغيب عن الزعيم السداوي كلاً من: سالم الهاجري بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس.

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وأيضاً سوف يغيب عبدالكريم حسن بعد طرده في النسخة الماضية أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا.

ثم ماركو فابيان الذي انضم حديثاً إلي الفريق بسبب عدم جاهزيته لخوض اللقاء المرنقيب يوم الحادي عشر من فبرارير الجاري.

وأوقعت القرعة النصر السعودي و السد القطري و العين الإماراتي و سباهان أصفهان الإيراني في المجموعة الرابعة.

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