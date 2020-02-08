ميسي يعتزم البقاء في برشلونة

السبت 8 فبراير 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب ليونيل ميسي يعتزم البقاء في نادي ​برشلونة​ على الرغم من الخلاف الذي حدث هذا الأسبوع مع المدير الرياضي إريك أبيدال.



وأكدت مصادر مقربة من اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لسكاي أنه لا يفكر في مغادرة الكامب نو هذا الصيف ولا يزال مصممًا على إنهاء عقده الحالي على أقل تقدير.

في حين تستمر صفقة ميسي حتى عام 2021 وهو منفتح على مناقشة التمديد، على الرغم من أن المهاجم ليس في عجلة من أمره ويفضل القيام بذلك على أساس سنوي.