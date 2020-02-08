راتب رونالدو يتفوق على رواتب لاعبي فيرونا بثلاث مرات

السبت 8 فبراير 2020

يستعد نادي ​يوفنتوس​ لمواجهة ​هيلاس فيرونا​ الليلة في ملعب بنتيغودي، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من بطولة ​الدوري الايطالي​.



النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ سيعود إلى الملعب الذي بدأ فيه مسيرته كلاعب في الدوري الايطالي مع يوفنتوس عندما واجه وقتها فريق كييفو فيرونا الذي هبط للدرجة الثانية، وصعد مكانه هذا الموسم فريق هيلاس فيرونا.

ولفتت صحيفة كوريري ديلو سبورت إلى أن راتب رونالدو (31 مليون يورو في الموسم الواحد) يتفوق بثلاثة أضعاف على رواتب لاعبي فيرونا مجتمعين (9.3 مليون يورو).