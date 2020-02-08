شكرا لقرائتكم خبر عن الدور الثاني للدوري ينطلق 9 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الانتهاء من جدول مواعيد مباريات الدوري الثاني للدوري، وأنها تنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.

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كذلك أعلنت إدارة المسابقات مواعيد وملاعب دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عدا مباريات كل من الأهلي والزمالك، لارتباطاتهما في الدوري وأفريقيا

وتقام يوم السبت ١٥ فبراير مباراة أبوقير للأسمدة وحرس الحدود، والاتحاد مع أسوان، أما يوم الأحد فتقام مباراة وادي دجلة ونادي مصر، وتقا يوم الإثنين مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة، والأربعاء مباراة المقاولون العرب والمصري، والجمعة الإسماعيلي وبيراميدز.

وأشار حسام الزناتي، مدير مسابقات الاتحاد، إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن، وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده.