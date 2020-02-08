شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يعلن فسخ تعاقده مع جاريدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي النجم الساحلي، اليوم السبت، رسميًا فسخ تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو. ونشرت صفحة النادي على موقع «فيسبوك» صورة لـ«جاريدو» وأرفقتها بتعليق: «فك الارتباط مع المدرب خوان كارلوس جاريدو». وأوقعت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا فريق النجم الساحلي في مواجهة الوداد المغربي.

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