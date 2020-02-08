شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، والمقرر لها، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي ضمت القائمة كل من..

محمد أبوجبل، ومحمد عواد، ومحمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود علاء، ومحمد عبدالغني، ومحمد عبدالسلام، وعبدالله جمعة، وأحمد عيد، في خط الدفاع.

طارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمد حسن، ويوسف أوباما، وأحمد زيزو، وإسلام جابر، ومحمد أوناجم، ومصطفى فتحي، وإمام عاشور، وأشرف بن شرقي، في خط الوسط.

مصطفى محمد وكاسونجو، في خط الهجوم.

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