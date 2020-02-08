شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «بيل» يكشف تفاصيل رفض ريـال مدريد لعرض «مستحيل رفضه» للويلزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف جوناثان بارينت، وكيل النجم الويلزي جاريث بيل، رفض ريـال مدريد لعرض صيني «لا يُرفض» لموكله، الصيف الماضي.
وقال «بارنيت»، في حوار لصحيفة «آس» الإسبانية إن النادي الإسباني تلقى عرضًا صينيًا للاعبه جاريث بيل، الصيف الماضي، إلا أن إدارة الفريق رفضت بيعه، موضحًا: «لم يستطع (النادي الصيني) دفع ما أراده ريـال مدريد».
وأوضح وكيل اللاعب أن العرض بالنسبة للويلزي كان «من المستحيل رفضه»، مفسرًا: «الأموال كانت استثنائية، كانت ستجعله أعلى لاعب أجرًا على وجه الأرض».
وأكد «بارنيت» أن «بيل» يتمتع بعلاقة جيدة مع مدربه زين الدين زيدان على عكس ما تشير إليه التقارير من توتر في العلاقة، لافتًا إلى أن المدرب الفرنسي يرغب في استمرار «بيل» مع الفريق، كما ينوي الأخير الاستمرار حتى نهاية عقده.
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